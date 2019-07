Hommage

Dernière oeuvre signée par le cinéaste américain John Singleton (Boys N the Hood), décédé en avril dernier : la troisième saison de la série Snowfall, de retour ce soir, qui replonge dans l’épidémie de crack de Los Angeles des années 1980 ainsi que ses conséquences dévastatrices.

Snowfall, FX Canada, 22 h

Teen pop espagnole

Les boys bands ne datent pas d’hier, et l’Espagne n’y a pas échappé. Dans ce documentaire, on se penche sur Parchis, un groupe espagnol créé de toutes pièces par l’industrie locale et ayant connu un succès retentissant dans les pays hispanophones du monde à l’époque.

Parchis: El documental, Netflix