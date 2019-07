Retour aux sources

Question de se préparer au nouveau chapitre des aventures de Peter Parker en Europe, avec la sortie du récent Spider-Man : Far From Home au grand écran, Netflix offre dorénavant sur sa plateforme le premier film de la plus récente (et charmante) adaptation des aventures de l’homme-araignée par les studios Marvel.

Spider-Man: Homecoming, Netflix

Origines mythiques

Versailles a de quoi impressionner : 700 pièces décorées avec soin, 800 hectares de jardin soigneusement entretenus, des murs qui recèlent près de 400 ans d’histoire… Le récit de sa construction paraît être tout aussi fascinant.

Point doc: Versailles, la construction d’un rêve impossible, Télé-Québec, 20 h

