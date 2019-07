Sombre politique

L’actuel président américain en exaspère beaucoup à cause de ses déclarations souvent un peu loin de la vérité… En rappel, ce documentaire met en lumière le « mensonge » qui a fait tomber un autre occupant de la Maison-Blanche, Richard Nixon.

Point doc : 1972, le Watergate, Télé-Québec, dès 20 h

La fin d’une dynastie

On ne sait pas trop ce que vaut cette série en six épisodes qui mélange le documentaire classique de « têtes parlantes » et les reconstitutions historiques de fiction à propos de la chute de la dynastie Romanov lors de la Révolution russe. On prend un risque…

Les derniers tsars (v.f.), Netflix, dès aujourd’hui