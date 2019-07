Demi-finale anglo-saxonne

La dernière ligne droite du tournoi mondial de soccer féminin jusqu’à la grande finale dimanche prochain débute avec cette première demi-finale, qui oppose les États-Unis et son ancienne « mère patrie », l’Angleterre.

Coupe du monde féminine FIFA, RDS, 14 h 45 et RDS2, 19 h 45

Liste ludique

On vous avait déjà dit tout le bien que l’on pensait de ce magazine jeunesse qui offre une interminable mais très amusante liste de faits et d’informations plus ou moins pertinentes, qui rappelle à plusieurs égards la mythique Pop Citrouille. Depuis quelques jours, on peut poursuivre ce délire grâce à 25 nouveaux épisodes. Pour les petits et les grands petits.

14 mille millions de choses à savoir, tou.tv