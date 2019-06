Sur vos écrans: commémorations spatiales, nationales et admiration fictive

Chronique spatiale

Les amateurs d’histoire spatiale seront gâtés en ce mois de juillet, qui marque le 50e anniversaire des premiers pas de l’homme sur notre fidèle satellite, la Lune, soit ceux de l’astronaute Neil Armstrong le 20 juillet 1969, un événement spécialement télévisuel puisqu’il a été suivi en direct par des millions de téléspectateurs. Ce documentaire français ouvre la marche d’une pléthore d’émissions spéciales qui souligneront cet anniversaire. On vous en reparle la semaine prochaine… En attendant, ce film de François Pomès, une chronique de la course vers la Lune, dont le dernier tiers est tout consacré à la fameuse mission Apollo 11, s’avère fort intéressant grâce à ses nombreuses images d’archives restaurées, aux animations qui recréent les opérations des engins spatiaux américains, mais surtout grâce aux commentaires de journalistes spécialisés et d’anciens astronautes et directeurs de vol de la NASA. Cependant, les férus des missions Apollo n’apprendront peut-être pas grand-chose…

TV5, lundi, 21 h, rediffusion dimanche 7 juillet, 11h

152e anniversaire

La fête du Canada n’a jamais été une célébration très télévisuelle en ce jour où, au Québec, bien des télés n’ont pas encore trouvé leur place dans leur nouveau domicile… Seul le diffuseur public national relaie sur ses antennes dans les deux langues universelles les cérémonies et concerts présentés dans la capitale. En journée, on aura ainsi droit à un montage des moments marquants des cérémonies protocolaires et en soirée, à une fête musicale animée par Pierre-Yves Lord, mettant en vedette Coeur de pirate, Marie-Mai, K’nan et The Strumbellas.

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

Radio-Canada, lundi, 11h30 et 20hCBC, lundi, 20h

Admiration fictive

Depuis quelques années, certaines séries télé cultes génèrent tellement de réactions et de commentaires de leurs fans qu’elles deviennent l’objet d’émissions « d’après-épisode », où sont (sur)analysés dans le détail les intrigues et les développements et qui proposent parfois des entrevues avec les artisans et vedettes de ces productions. Game of Thrones, The Walking Dead, Breaking Bad, et même des productions Netflix telles que 13 Reasons Why et Stranger Things, ont fait l’objet de ce genre d’émissions. Voilà que l’acteur et réalisateur Fred Savage (The Wonder Years) exploite le potentiel comique des « stéréotypes » de ce type de production à la barre de ce faux talk-show consacré à une série de science-fiction fictive, The Flare, une adaptation du roman fictif The Moon Is the Sun at Night. L’idée d’une telle parodie est fort intéressante, mais on se demande si le concept tiendra la route plus que quelques épisodes…

Le visionnement en continu

Cette série de science-fiction en six épisodes produite par Arte et diffusée dans l’Hexagone l’automne dernier nous entraîne dans un monde où la mort est devenue un souvenir, puisqu’il est possible de se régénérer pour éviter le trépas. C’est dans cette réalité de jeunesse éternelle qu’un policier (Yvan Attal) enquête sur une vague de suicides collectifs de gens de moins de 30 ans… Ad vitam Netflix, dès maintenant

Délicieuse vengeance… Pour son plus récent film, le cinéaste français Emmanuel Mouret (Changement d’adresse, Caprice) s’est aventuré avec brio sur le terrain glissant du film à costumes avec une adaptation d’une oeuvre de Denis Diderot tout à fait dans le ton de ses habituelles histoires d’amour alambiquées aux accents rohmeriens et alleniens. Cécile de France et Édouard Baer sont délicieux dans cette chronique d’un amour trahi et d’une vengeance bien ourdie qui le suit…



Mademoiselle de Joncquières

Tou.tv Extra, dès mercredi

Fox, dimanche, 21h30