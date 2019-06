Mémoire d’un film

En rappel, ce documentaire du regretté Jean-Claude Labrecque retourne sur les lieux du tournage de la première adaptation cinématographique du classique de Louis Hémond par une équipe de tournage française (avec Jean Gabin !) au coeur des années 1930 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et de ce qu’il reste de cette expérience dans la mémoire collective de la région.

Sur les traces de Maria Chapdelaine, Planète+, 20 h

Clip de luxe

Pour la sortie de son nouvel album solo, Anima, le leader de Radiohead, Thom Yorke, a fait équipe avec le cinéaste Paul Thomas Anderson (Phantom Thread, There Will Be Blood) pour ce court métrage qu’on nous promet aux allures psychédéliques dans lequel seront mises à l’honneur trois pièces de ce nouvel album.

Anima, Netflix