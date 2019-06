Chronique d’un printemps politique

Au printemps 1989, la Chine était secouée par des manifestations étudiantes, sur la célèbre place pékinoise, qui seront matées par le régime avec la vigueur que l’on connaît. Aux Grands reportages ce soir et demain, on nous propose une chronique de cette période politiquement agitée…

Tian’anmen: le peuple contre le parti, RDI, 20 h

Ils sont vingt

Pour cette première salve de joutes oratoires démocrates, une première dizaine de candidats, dont Elizabeth Warren, Bill de Blasio et Beto O’Rourke, s’affrontent ce soir, et l’autre dizaine, dont Joe Biden et Bernie Sanders, en feront de même le lendemain à la même heure.

2020 Democratic Presidential Debat: Night 1, NBC et MSNBC, 21 h

