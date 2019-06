Reprendre du début

Il y a des rediffusions plus intéressantes que d’autres… Cette reprise de la première saison des aventures maraîchères de Jean-Martin Fortier et de ses collègues et stagiaires de la Ferme des Quatre-Temps fait partie de ce lot.

Les fermiers, UNIS, 20 h

Un autre quartier qui change…

Toujours en rediffusion, cette fois dans une version originale anglaise, ce documentaire d’un enfant du quartier montréalais multiethnique Parc-Extension qui dresse le portrait de ce coin de la ville qui change beaucoup par les temps qui courent, à travers le regard de ses habitants, majoritairement venus d’ailleurs.

CBC Docs POV : Return to Park Ex, CBC, 21 h