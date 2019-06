Après la digue

Au printemps dernier, la réalisatrice Sophie Lambert (L’amour au temps du numérique) a suivi trois familles de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dont la résidence a été inondée à la suite de la rupture de la fameuse digue qui devait prévenir une telle catastrophe. Angoisse de l’avenir et deuil du passé…

Les sinistrés, RDI, 20 h

Portraits autochtones

À quelques jours de la Journée nationale des peuples autochtones (qui a lieu en même temps que le solstice…), on a droit, en rappel, à un superbe portrait d’un pilier de l’art visuel canadien, Beau Dick, et à un documentaire musical qui raconte l’histoire des revendications des Premières Nations depuis près d’un siècle.

Maker of Monsters : The Extraordinary Life of Beau Dick, CBC, 20 h et Droit devant, TFO, 23 h 30