Voyage initiatique

Dans le désert estival de fictions originales québécoises surgit cette websérie pour « jeunes adultes » qui pourrait plaire à un public plus large. Deux amis qui viennent de rompre avec leurs amoureux partent en voyage improvisé et y rencontrent de mystérieux personnages qui pourraient mettre à mal leur amitié… On vous en reparle dans le DMag de samedi.

Juste nous deux, vrak.tv

La chasse aux homosexuels

Ce documentaire salué par la critique lors de sa sortie chez nos voisins du sud au début du mois met en lumière quarante ans de chasse aux homosexuels dans la fonction publique fédérale américaine, des grandes années du maccarthysme au premier mandat de Bill Clinton.

The Lavender Scare, PBS, 21 h