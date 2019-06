Un peu de pop

En mai 2014, Katy Perry lançait à Belfast la tournée accompagnant son quatrième album, Prism, intitulée... Prismatic. La captation de ce concert en sept actes extravagants, colorés et complètement Katy réunit les plus grands succès de la pop star, dont Teenage Dream, I Kissed a Girl et l’explosive Firework, oh oh oh.

Katy Perry : La tournée mondiale PRISMATIC, Artv, 20 h 30

Ethan et Angie ici

Au rayon des classiques-curiosités,Netflix propose un thriller psychologique de l’Américain D. J. Caruso, paru en 2004, mettant en vedette Angelina Jolie et Ethan Hawke, porté par une trame sonore de Philip Glass, tourné à Montréal et à Québec. Bonus : Emmanuel Bilodeau, Marie-Josée Croze et Kiefer Sutherland font partie de la distribution.

Taking Lives, en diffusion continue sur Netflix