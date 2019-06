1, 2, 3

La note sur le site de référence IMDb ne laisse pas présager un chef-d’oeuvre absolu, n’empêche. Ce n’est pas tous les jours que Netflix propose une production originale de film d’horreur philippin. Cette suite de 3rd Eye, toujours réalisée par Rocky Soraya, se déroule dans un orphelinat, où un vilain esprit a été libéré.

3rd Eye 2, en diffusion continue sur Netflix dès jeudi

Fantastique !

On reste dans le surnaturel, et sur Netflix toujours, avec Jinn, première production originale en arabe du colosse de la webdiffusion. Créé par Mir-Jean Bou Chaaya, cinéaste libanais qui monte, et tourné à Amman, en Jordanie, l’ensemble met en scène des jeunes qui se heurtent à des phénomènes étranges. La bande-annonce annonce, justement, un thriller pour ados prenant.

Jinn, en diffusion continue sur Netflix