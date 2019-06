Snowden par Stone

Notons d’emblée que Snowden, film consacré au célèbre lanceur d’alerte, a été beaucoup moins bien reçu par la critique que Citizenfour, le documentaire qu’avait consacré au même sujet Laura Poitras. Une Laura Poitras qui apparaît d’ailleurs dans ce biopic signé Oliver Stone sous les traits de l’actrice Melissa Leo, tandis qu’Edward S. est joué par Joseph Gordon-Levitt (il semblerait que ce soit lui, le point le plus positif de l’ensemble).

Snowden, Télé-Québec, 21 h

Le show de Jo

Inspiré par ces légendes que sont Eddie Murphy et Richard Pryor, l’humoriste philippino-américain Jo Koy débarque aujourd’hui sur Netflix. Anecdote amusante : le maire de Honolulu a déjà proclamé une « journée officielle Jo Koy » après que le comique y eut donné, en 2017, 11 spectacles complets (dans le sens de « il n’y avait plus de billets dispos » et non de « les spectacles étaient achevés »). L’homme sera-t-il à la hauteur de la légende ?

Jo Koy : Comin’in Hot, en diffusion continue sur Netflix

