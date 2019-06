À tout japper

La vraie vedette de ce soir, c’est Eliot. Un Jack Russell de 14 ans, qualifié par ses nouveaux maîtres de « délinquant à retardement ». Tandis qu’Eliot apprendra à changer d’émotions face aux stimulis, l’animateur et éducateur canin Jean Lessard nous parlera de cohabitation entre chiens, de préjugés, et de force de la mâchoire.

On s’aime en chien, ICI Radio- Canada Télé, 19 h 30

Sons et action

Fait de style, d’humour et de vols de banque, Baby Driver débarque aujourd’hui sur Netflix. Le dernier film d’Edgar Wright, réal british original qui nous a donné le délicieux Shaun of the Dead, est rythmé par un bande-son à tout casser qui réunit Run the Jewels et les Modern Lovers. On aime. (N.B. : l’infréquentable Kevin Spacey fait partie de la distribution.)

Baby Driver, en streaming sur Netflix