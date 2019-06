Sur vos écrans: des étoiles, du cinéma et de l'éducation

Le Québec sur la Croisette

Dans le cadre de cette émission spéciale d’une heure, Catherine Beauchamp rend compte de l’impressionnante présence des artisans du septième art québécois au plus récent Festival de Cannes. Sur le tapis rouge, l’animatrice du Tapis rose rencontre, entre autres, Monia Chokri, qui a remporté le prix Coup de coeur du jury d’Un certain regard pour La femme de mon frère (en salle depuis vendredi). Elle discute également avec Xavier Dolan, qui a présenté son Matthias et Maxime en compétition de cette 72e édition. Les productrices Nancy Grant et Denise Robert, le critique de cinéma Marc Cassivi, le réalisateur et directeur photo André Turpin font également partie des personnes invitées à évaluer l’impact que le plus prestigieux des festivals a eu sur leur carrière et à discuter du rayonnement immense que les films d’ici ont à l’étranger. Oui, les Québécois à Cannes.

Oui Cannes Artv, lundi, 20h30. En rappel le vendredi 14 juin, ICI Télé, 22h et en rattrapage sur Tou.tv

Eux comme nous

La troisième saison de la populaire série américaine Notre vie (V.F. de This Is Us) démarre samedi soir en français sur les ondes d’Artv. Le premier des 18 épisodes qui composent l’ensemble, rythmé par la tranquille ballade Moonshadow de Cat Stevens, aborde les thèmes de l’infertilité, du désir de maternité, de la dépression, de l’infidélité, de l’amitié et des promesses que l’on fait et que l’on jure de garder « sur la tête d’Oprah ». Pour la petite histoire : avec sa note globale de 94 % sur le site référence Rotten Tomatoes, cette troisième mouture de la comédie dramatique familiale de NBC est celle qui a été le plus encensée, en moyenne, par les critiques. Le public, pourtant, semble l’avoir moins aimée que les précédentes… À vous de vous faire une idée.

Notre vie Artv, samedi, 20h

Une série qui fait école

Cent quatre-vingts jours. Soit le nombre, de ces jours, qui composent une année scolaire. Réalisée par Mélissa Beaudet, qui a elle-même longtemps enseigné dans une école défavorisée de Montréal, cette série documentaire s’intéresse au quotidien des élèves comme des profs et autres membres du personnel qui évoluent dans un établissement secondaire public. Parcourant les grandes étapes, de la rentrée au bal des finissants, chroniquant les réussites et les déceptions, offrant une réflexion sur l’éducation, cette production d’Avanti Groupe s’intéresse à divers enjeux actuels. L’épisode de samedi traite ainsi du défi que peut représenter le retour en classe pour les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme. La délicate question du recrutement, dans la cour, de jeunes femmes pour la prostitution sera également abordée.

Le visionnement en continu Nicolas Winding Refn a enchaîné les films qui divisent depuis son mégasuccès de 2011, Drive. Le réalisateur, scénariste et producteur danois nous conduit désormais dans une série, sa première à titre de créateur et de coscénariste, où Billie Baldwin (l’un des frères des trois autres frères Baldwin) tient le rôle d’un milliardaire et Miles Teller, celui d’un flic silencieux. La bande-annonce promet une production portant la signature si singulière du cinéaste, et alternant entre l’esthétique trouvée dans l’aussi déstabilisant que captivant thriller tourné en Thaïlande Only God Forgives et le glacial film d’horreur psychologique Neon Demon qui traitait de mode et de cruauté à Los Angeles. Dire que nos attentes sont grandes serait un doux euphémisme.



Too Old to Die Young Prime, dès le 14 juin

Scorsese de retour chez Dylan Ce n’est pas la première fois que Martin Scorsese se frotte à « His Bobness », lui qui avait signé No Direction Home, en 2005, sur les débuts du géant légendaire. Le revoici à la barre d’un ambitieux documentaire axé sur la célèbre tournée Rolling Thunder Revue, en 1975, alors que Bob Dylan sillonnait une Amérique divisée. Très peu d’informations ont filtré sur ce film très attendu mélangeant archives, confidences et longs moments de grâce musicaux, qui vient avec la publication d’un coffret de 14 disques publié chez Columbia Records / Legacy Recordings.



Rolling Thunder Revue: une histoire de Bob Dylan signée Martin Scorsese Netflix, dès le 12 juin

180 jours Télé-Québec, jeudi, 20h, aussi en ligne