Pas des dinos

Troisième match de la finale de la NBA pour les hommes de Drake, que disons-nous, de Nick Nurse. Pour l’occasion, les Raptors ne jouent pas dans leur Ville Reine (« in the 6 », pour citer le rappeur-ambassadeur), mais plutôt à L’Oracle Arena d’Oakland, maison des Warriors. On nous promet un affrontement follement enlevant.

Finales de la NBA, RDS et Sportsnet, 21 h

PALSJ sur la piste

Habitué des formules loufoques, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques se prépare cette fois à célébrer l’arrivée de la Formule 1. Au cours d’une journée sucrée salée, et en compagnie de l’animateur Patrice Bélanger, l’humoriste dandy visitera donc les nouveaux paddocks du circuit Gilles-Villeneuve et inaugurera la piste de course. Probablement en récitant quelques vers de Rimbaud au passage.

Sucré salé, TVA, 18 h 30