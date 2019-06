Double jeu

Resident Evil fait coup double à Ciné-lune ce soir. D’abord avec le troisième volet de la série adaptée de jeux vidéo, L’extinction, dans lequel Alice parcourt le désert du Nevada dans l’espoir de rejoindre l’Alaska. Damnation, film d’animation signé par le réalisateur japonais Makoto Kamiya, suit juste après.

Resident Evil : L’extinction et Damnation à Ciné-Lune, TVA, 23 h 05 puis 0 h 50

Un soupçon de suspense

Présenté au dernier FNC, The Guilty, premier long métrage du cinéaste danois Gustav Möller, débarque aujourd’hui sur Netflix. Salué pour sa précision chirurgicale et son climat tendu et soutenu, ce thriller où se mêlent course contre la montre et kidnapping a reçu le prix du public à Sundance comme à Rotterdam. Ça promet.

The Guilty, en streaming sur Netflix