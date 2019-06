Fin de courses

Grande finale pour la neuvième saison de la compétition culinaire la plus enlevante du moment. Le homard de Brenda sera-t-il bien ficelé ? Alex va-t-il nettoyer ses morilles ? La réponse à toutes vos questions sur vos écrans, mais également sur Twitter où, selon Élyse Marquis, l’action se transporte et les fans se déchaînent. Ça commence… ce soir.

Les chefs ! ICI Radio-Canada Télé, 20 h

Une vie sous les projecteurs

Star glamour d’Hollywood, Ava Gardner a tourné avec les plus grands. Joseph L. Mankiewicz, les deux John (Huston et Ford)… Mais au faîte de sa carrière, elle a tout abandonné, dont Frank Sinatra (son troisième époux après Mickey Rooney et Artie Shaw) pour vivre dans l’Espagne franquiste. Ce documentaire retrace la vie houleuse de l’étoile américaine.

ICI ARTV, 20 h 30