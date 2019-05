Ciel!

Don Draper, pardon, Jon Hamm, incarne l’archange Gabriel dans cette minisérie fantastique (dans le sens du genre, pas de l’excellence) où Dieu prend les traits de Frances McDormand et Satan, ceux de Benedict Cumberbatch. Michael (et non Charlie) Sheen est un ange, Brian Cox joue « La Mort » et Lourdes Faberes devient « La Pollution ». Infernal ou divin ? À évaluer en streaming.

Good Omens, Amazon Prime Video

Aux fourneaux

Incroyable mais vrai, le chef le plus colérique du petit écran a un coeur. Et même s’il ne se gêne pas pour chicaner les petits marmitons qui salent trop leurs plats, « Non ! Non ! NON ! », Gordon Ramsay s’adoucit quand un gamin de huit ans lui présente un sushi exécuté à la perfection. C’est d’ailleurs l’épreuve que les enfants-concurrents devront relever vendredi matin, en tandem. Bonne chance, les jeunes.

Masterchef Junior saison 5, épisode 11, TVA, 9 h 59