Les flâneurs

Tragique et exubérante Afrique

Grands formats éblouissants et chargés d’une critique sociale aiguisée, les toiles du Sénégalais Omar Ba nous convient à regarder l’Afrique en face. Dans la salle du Musée des beaux-arts de Montréal qui lui est consacrée, on côtoie des dictateurs aux traits animaliers, des jeunes tentés par le terrorisme, une faune et une flore africaines exubérantes, des enfants devant l’avenir. Dans ce tourbillon de détails, on ne sait pas toujours, de l’homme ou de la bête, qui mène. La réalité qu’il peint est dure et concrète, illustrée à l’aide d’un monde surnaturel foisonnant.