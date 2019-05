Ce soir ce soir !

Dans son décor de flamands, de fluo et de fleurs, Jean-Philippe Wauthier reçoit aujourd’hui Monia Chokri. Tout juste rentrée de Cannes, la réalisatrice et actrice parlera assurément du prix Coup de coeur du jury de la section Un certain regard dont son film encensé, La femme de mon frère, a été récompensé. Lara Fabian et Simon Boulerice prendront place à ses côtés au bar décoré d’ananas, au son de la musique du « groupe maison » composé des charmants Tony et Julie. (Il paraît qu’ils jouent dans les mariages.)

Bonsoir bonsoir !, Ici Radio-Canada télé, 21 h

Fantômes du passé

Dans un tout autre registre cinématographique que celui du Festival de Cannes, cette comédie romantique parue il y a une décennie s’intéresse aux déboires d’un photographe passionné de ces dames. Dans le rôle principal, Matthew McConaughey fait son Matthew McConaughey (lire : son type charismatique et charmant). L’acteur s’adonne ainsi à la séduction en série (« L’amour, c’est pour les faibles ! ») avant d’avoir une révélation (offerte par trois fantômes féminins) qui l’amènera à se questionner sur ses erreurs du passé (enfin). C’est juste un film niaiseux et léger ? Tut tut tut. C’est inspiré PAR DICKENS.

Hanté par ses ex, ICI Radio-Canada télé, 14 h