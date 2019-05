Beto dans la course

Le politicien Beto O’Rourke connaît son punk. Il lance des références à The Clash durant les débats et a joué de la musique avec Cedric Bixler-Zavala, avant que ce dernier ne cofonde le groupe-culte Mars Volta. Réalisé par David Modigliani, ce documentaire qui a conquis le public au dernier festival South by Southwest, suit Beto le démocrate-rockeur alors qu’il fait campagne lors de l’élection du Sénat américain au Texas, en 2018.

Running with Beto, HBO, 20 h

Des secrets qui sortent

En 2012, dans le docu-choc nommé aux Oscar The Gatekeepers, six anciens dirigeants du Shin Beth revenaient sur leur expérience à la tête du service de sécurité intérieure d’Israël. Avec Inside the Mossad, le réalisateur Duki Dror suit une voie similaire, interrogeant plutôt une douzaine de « formateurs d’espions » de l’agence israélienne de renseignement, fondée le 13 décembre 1949. Il s’agit de la seconde partie de ce film présenté en deux temps.

Mossad : des agents israéliens parlent, Télé-Québec, 20 h