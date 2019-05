«Sur vos écrans»: la gloire et ses risques

On est très curieux de découvrir cette adaptation d’un roman fantastique cosigné par Neil Gairman (Coraline), qui signe d’ailleurs le scénario des huit épisodes de cette coproduction de la BBC et d’Amazon, dotée d’une distribution quatre étoiles. David Tennant et Michael Sheen incarnent respectivement un démon et un ange qui font équipe pour empêcher l’avènement de l’antéchrist et l’arrivée de la fin du monde. Jon Hamm revêt les habits de l’archange Gabriel, tandis que Frances McDormand prête sa voix à Dieu, et Benedict Cumberbatch, au Diable…

Good Omens

Prime Video, dès vendredi