Notre choix cette fin de semaine

Femmes fortes

Deux nouveautés du géant rouge qui n’ont rien en commun, sinon des héroïnes décidées : la première, incarnée par Renée Zellweger, veut entraîner de jeunes gens à faire le « mal », tandis que la seconde, sortie de l’imagination de Spike Lee, continue à mener sa barque comme elle l’entend.

Dilemme et Norah n’en fait qu’à sa tête, saison 2, Netflix, dès vendredi

Pour boucler la boucle… de fer

La série culte s’est achevée vendredi dernier, laissant ses adeptes, dont plusieurs un brin obsédés, orphelins et dans plusieurs cas, déçus. Ce documentaire sur les coulisses de la dernière saison pourra les consoler un peu… En version originale sous-titrée en français le lendemain.

Game of Thrones : The Last Watch, HBO, dimanche, 21 h et Le trône de fer : The Last Watch, Super Écran, lundi, 22 h