Le dernier épisode de «Game of Thrones» bat des records d’audience

Photo: HBO

Los Angeles — Le 73e et dernier épisode de Game of Thrones, diffusé dimanche soir, a battu le record d’audience de la série et de l’histoire de la chaîne HBO, qui la diffuse depuis 2011, avec 19,3 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga. Adaptée des romans fantastiques de George R. R. Martin, la série était devenue la plus regardée de HBO en 2014, détrônant Les Soprano. Le précédent record d’audience avait été battu la semaine dernière, lorsque 18,4 millions de spectateurs ont écouté l’avant-dernier épisode de Game of Thrones. Le record historique d’audience d’une série aux États-Unis reste détenu par Mash, dont l’ultime épisode avait été suivi en direct par près de 106 millions de fans. Il avait été diffusé en 1983, bien avant l’arrivée d’Internet ou des services d’écoute en continu.