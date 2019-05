Cannes comme si vous y étiez

Même si les tapis rouges ne sont pas votre tasse de thé, celui-là fait exception… En complément, le coup d’envoi du plus prestigieux festival de cinéma, en compagnie de l’unique Édouard Baer.

Les marches, suivi de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, Canal + International, 13 h, rediffusion, 18 h 15

Toujours Ali

Ce documentaire d’Antoine Fuqua (Training Day), un (autre) long portrait du plus célèbre boxeur du XXe siècle, flirte parfois avec l’hagiographie. Il a toutefois l’avantage de proposer quantité d’archives audiovisuelles où Ali se raconte lui-même.

What’s my Name : Muhammad Ali, HBO et Crave.ca, dès 20 h