L’actrice Peggy Lipton est décédée samedi

Photo: Alberto E. Rodriguez Getty Images / AFP

Los Angeles — L’actrice américaine Peggy Lipton, qui incarnait Norma Jennings dans la série Twin Peaks, est décédée samedi à 72 ans des suites d’un cancer, ont annoncé ses filles dans un communiqué à des médias américains. L’actrice s’était fait connaître au tournant des années 1960 dans la série La nouvelle équipe. Dans les années 1990, elle retrouve la télévision avec la série Twin Peaks, créée par David Lynch et Mark Frost avec l’acteur Kyle MacLachlan dans le rôle principal, qui a duré deux saisons. Née à New York le 30 août 1946, Peggy Lipton a commencé une carrière de mannequin lorsqu’elle était adolescente et, à partir de 19 ans, elle a obtenu de petits rôles dans des séries comme Ma sorcière bien-aimée.