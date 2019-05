Raconter la bipolarité

Dans ce documentaire, le réalisateur Mathieu Arsenault propose une exploration du trouble affectif bipolaire à travers sa propre histoire et celles de Louis, qui fut détective privé et musicien yé-yé, et de Frédérique, photographe. Des hauts, des bas, et leurs conséquences.

UNIS, 21 h — Tenir tête

Record sportif

Normand Jr Piché relate dans ce documentaire le détail de son périple qui relève de l’exploit, ou plutôt du record mondial. Relier à la nage les continents en moins de 80 jours. Un récit d’expériences chargées d’émotions diverses, parfois contradictoires, qui est malheureusement plombé par une réalisation trop chargée.

Explora, 22 h — O5 : 5 continents à la nage