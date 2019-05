Sur vos écrans: des hauts, des bas

Raconter la bipolarité

Guide de survie en phase maniaque et dépressive. C’est le sous-titre de ce documentaire de Mathieu Arsenault (En cavale), dans lequel il est à la fois observateur et l’un des sujets principaux. Dans ce film, le cinéaste propose une exploration du trouble affectif bipolaire à travers sa propre histoire et celles de Louis, qui fut détective privé et musicien yé-yé, et de Frédérique, photographe. Ils racontent avec humilité et générosité comment ils vivaient leurs (trop) hauts et leurs (trop) bas et les conséquences de ces parcours en montagnes russes sur leur propre existence et celle de leurs proches. Les témoignages de ces derniers viennent mettre en perspective ces récits de périodes extatiques et dépressives.

Célébrités célébrées

La fin de nos beaux programmes de la morte-saison annonce toujours la tenue imminente du plus populaire des galas télévisuels québécois, celui qui permet au public de récompenser ses vedettes préférées au petit écran. Après une première expérience concluante l’an dernier, on a fait appel à nouveau au duo que forment Maripier Morin et Jean-Philippe Dion à l’animation. Du côté des nominations, on reste toujours en terrain connu, car plusieurs têtes d’affiche nommées lors des éditions précédentes sont encore en lice. Les vedettes du populaire feuilleton radio-canadien District 31 se sont démarquées l’an dernier parmi les lauréats, qui sont habituellement plutôt issus de « l’écurie » TVA. En sera-t-il de même pour cette 34e édition ?

Record sportif

Normand Jr Piché ne s’étend pas sur les raisons personnelles qui l’ont motivé à se lancer dans ce défi titanesque : relier les cinq continents par des traversées à la nage en moins de 80 jours. Dans ce documentaire, qui fait en quelque sorte office de journal de bord de cette expérience hors du commun, le nageur « amateur » et l’équipe qui l’a accompagné racontent sur le mode de la « confession » les différentes étapes de celle-ci, des eaux froides et dangereuses de l’Alaska aux complications bureaucratiques en Égypte et en Espagne, en passant par la traversée chargée d’émotion entre la Turquie et la Grèce, là où des centaines de migrants ont perdu la vie… Ce condensé d’émotions intenses et de situations extrêmes est malheureusement noyé par une bande sonore envahissante, qui rend le voyage par procuration un peu désagréable.

Le visionnement de la semaine Cette comédie réalisée et interprétée par Amy Poehler fait penser à Bridemaids (Demoiselles d’honneur) par le fait qu’elle met en scène une bande d’amies, toutes interprétées par des actrices comiques de l’écurie Saturday Night Live (Maya Rudolph, Tina Fey, Paula Bell), dans un contexte de fête qui force la remise en question. Par contre, cette virée d’une fin de semaine dans les vignobles de la vallée de Napa d’un groupe d’amies de longue date en l’honneur du 50e anniversaire de l’une d’entre elles (Rachel Dratch) s’avère certes moins vulgaire, mais aussi beaucoup moins drôle que Bridemaids, et on a un peu de mal à s’attacher à ces personnages de femmes mûres pas tellement heureuses, pourtant servies par des interprètes de talent…



Entre vin et vinaigre (Wine Country en V.O.)

Changer une recette populaire L’un des spectacles les plus emblématiques du Cirque du Soleil, avec sa musique originale « ver d’oreille », a repris l’affiche à Montréal depuis quelques semaines dans une version renouvelée. Ce documentaire donne à voir le processus de revitalisation de ce spectacle, des premières esquisses à la première. De quoi ravoir en tête la mélodie encore un petit bout de temps…



Alegria – Un vent de changement

