Les nazis, amis des animaux ?

En ce jour anniversaire de la victoire des Alliés et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, ce documentaire français explore un aspect méconnu du régime nazi : le développement de législations novatrices en matière de protection des animaux et sa contrepartie, l’utilisation d’animaux comme armes de combat…

39-45 : les expériences interdites, Télé-Québec, 20 h

9000 ans de « chars »

Cette chouette série documentaire sur les inventions importantes de l’humanité se penche ce soir sur l’évolution de la voiture, des premiers chariots tirés par des animaux aux voitures autonomes.

Breakthrough : the Ideas that Changed the World : The Car, PBS, 22 h