Visite privée

L’émission sur le patrimoine français prend pour prétexte le 30e anniversaire d’inauguration de la controversée pyramide du Louvre pour nous convier à une visite guidée de deux salles très prisées du plus célèbre musée du monde : celle de La Joconde, alors qu’on procède à un dépoussiérage, et celle des antiquités égyptiennes.

Des racines et des ailes, TV5, 20 h

Programme contesté

Le programme d’éducation à la sexualité est enseigné depuis septembre dans les classes primaires et secondaires du Québec. Et pourtant, sa pertinence est toujours remise en question par certains. Opposants et défenseurs débattent de sa pertinence.

Zone franche, Télé-Québec, 20 h