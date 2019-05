Journal de campagnes

Alexandria Ocasio-Cortez est devenue une étoile de la politique américaine en quelques mois. Dans ce documentaire, on suit sa longue campagne électorale de 2018 et celle de trois autres collègues féminines, qui ont fait face à des candidats plus fortunés et favorisés par le système…

Cap sur le Congrès (V.F. de Knock Down the House), Netflix

La mobilisation et les forces de l’ordre

En cette journée de traditionnelles manifestations de travailleurs, Grands reportages propose cette enquête française au titre un peu sensationnaliste sur les rapports complexes entre policiers et participants aux manifestations de gilets jaunes, qui tournent parfois à la violence extrême.

Police au cœur du chaos, RDI, 20 h