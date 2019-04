Les flâneurs

Strindberg parmi nous

C’était tout un pari de redonner vie à August Strindberg, grand misogyne suédois et dramaturge de génie du début du XXe siècle, par le truchement de neuf auteures québécoises contemporaines, sans tomber dans la charge vitriolique. Le voici remporté avec brio à Espace Go dans une mise en scène (remarquable) de Luce Pelletier. Avec une fluidité qui ne sent jamais le collage, cet homme de 63 ans, qui va bientôt mourir en 1912, renaît à travers les trois femmes de sa vie. Cinq interprètes tracent le profil d’un homme complexe, brillant et malheureux, qui n’aimait que les femmes fortes tout en conspuant leur indépendance.