Briser le silence, et quelques vœux

Ce reportage en deux parties (suite demain, même heure) a créé l’émoi lors de sa diffusion le mois dernier en France, et avec raison… Des religieuses d’âges et d’origines différents brisent le silence (et leur voeu d’obéissance) pour raconter comment elles ont subi les agressions sexuelles de membres du clergé, souvent avec l’approbation de leurs supérieures.

Abus sexuels sur des religieuses: l’autre scandale de l’Église, RDI, 20 h

Parité à tout prix?

L’émission de débats continue de tracer son intéressant sillon en abordant ce soir la parité homme-femme dans les milieux de travail. Faut-il l’imposer ou la laisser « émerger » par elle-même ?

Zone franche, Télé-Québec, 20 h