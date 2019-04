Apparences de scandale

Cette série de quatre épisodes spéciaux du projet radio-canadien multiplateforme Corde sensible se penche sur des controverses nées d’images et de vidéos relevant de l’anecdote qui ont d’abord été relayées sur les réseaux sociaux et qui ont parfois été alimentées, à tort ou à raison, par les médias traditionnels.

Corde sensible: Indignation, Tou.tv

Si on se rend là…

Cette série produite par National Geographic, un mélange de documentaire et de drame de science-fiction, ouvre une fenêtre sur ce à quoi pourraient ressembler nos vies dans un futur proche (2050) et très très lointain (1 000 000) à travers des dramatisations et des entrevues d’experts du « futur ».

L’an un million, Explora, dès 20 h