Légal, mais pas partout

À la veille des six premiers mois de légalisation du cannabis au Canada, un reportage donne un exemple très concret des conséquences des règlements mis en place par certaines municipalités qui limitent la consommation de cette drogue dans les lieux publics.

La facture, Radio-Canada, 19 h 30

Duo créatif d’exception

Si vous avez manqué la semaine dernière le premier épisode de cette minisérie qui raconte la relation amoureuse et professionnelle jamais reposante du couple que formaient le chorégraphe et cinéaste Bob Fosse (Sam Rockwell) et la danseuse Gwen Verdon (Michelle Williams), voici une occasion de le rattraper, et de poursuivre l’écoute.

Fosse / Verdon, FX, dès 20 h 50