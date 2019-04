Apprivoiser sa famille

Cette comédie dramatique Web en huit épisodes, scénarisée et réalisée par Mara Joly (la websérie Col bleu), raconte avec tendresse et sobriété la difficile intégration d’une jeune expatriée au passé trouble dans une famille d’accueil de la DPJ à la fin du XXe siècle. Un très beau récit d’apprentissage, de solidarité naissante et de résilience.

La maison des folles, unis.ca

Le poids de l’exil

Ce documentaire d’Hélène Magny décrit le vertige du migrant, à la recherche d’un difficile équilibre et surtout de sa place dans la société québécoise, à travers les témoignages, parfois très troublants, d’immigrants, de leurs enfants et de ceux qui les accompagnent dans cette entreprise.

Le choc migratoire, UNIS, 21 h