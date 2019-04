Gad ou Victor?

Outre l’ultime saison de Game of Thrones qui débute cette fin de semaine, on peut donner une chance à une série anglophone. Gad Elmaleh joue son propre rôle d’humoriste étoile qui plaque tout pour renouer avec son fils américain pas tellement réceptif et à une énième adaptation du classique de Victor Hugo, toujours en anglais, de bonne tenue et pas du tout chantante.

Huge en France, Netflix, dès vendredi et Les Misérables, PBS, dimanche, 21 h

La peur de l’eau

La championne olympique de plongeon évoque, dans ce documentaire, la noyade sous ses yeux de son neveu, il y a une quinzaine d’années, sans qu’elle puisse intervenir. Un événement qui lui a enlevé le goût de l’eau pendant trop longtemps.

Doc humanité. Sylvie Bernier: le jour où je n’ai pas pu plonger, Radio-Canada, 22 h 30