Le public craque pour «La maison des folles» à Canneseries

Absent du palmarès officiel du Festival Canneseries, le Québec a tout de même fait sa marque mercredi. La maison des folles de Mara Joly y a remporté le Grand Prix du public des séries courtes, une récompense reçue par sa créatrice comme une prometteuse « déclaration d’amour ». C’est une série espagnole, Dejate Llevar de Leticia Dolera, qui s’est arrogé la part du lion à Canneseries, remportant mercredi soir le Prix de la meilleure série et un Prix spécial d’interprétation pour ses trois actrices. La série fait le portrait de trentenaires en crise, qui se débattent entre impératifs sociaux et insécurités. Cette double récompense survient alors que Canneseries s’est engagé mardi pour la parité hommes-femmes en signant la charte « 50/50 pour 2020 », déjà approuvée par de grands festivals de cinéma. Le Prix d’interprétation est allé à Reshef Levi dans Nehama, série tragicomique sur le deuil et la parentalité.