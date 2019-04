L’après-cancer

Début de la deuxième saison de cette très belle série de fiction jeunesse qui aborde avec intelligence les chamboulements dans la vie d’une adolescente (l’excellente Émilie Bierre) à la suite d’un diagnostic de leucémie. On retrouve la jeune fille un an plus tard, alors qu’elle doit reprendre une « vie normale » auprès de sa famille et de ses amis, une étape plus complexe qu’il n’y paraît.

Jenny, Unis, 18 h 30

Le coût de la «fidélité»

Les programmes de récompenses se sont multipliés dans divers commerces, dont les épiceries, depuis quelques années. Le magazine d’alimentation analyse l’intérêt de ces outils de rétention des clients développés par les chaînes de supermarchés.

L’épicerie, Radio-Canada, 19 h 30