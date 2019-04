La musique québécoise tiendra salon en juin

Né sous l’impulsion d’une jeune productrice, Sara Tremblay-Moreau, le Salon de la musique fera ses premiers pas en juin prochain avec l’ambition de devenir un rendez-vous annuel. Cette nouvelle vitrine, qui vise « à promouvoir la musique d’ici sous toutes ses formes et principalement de langue française », braquera ses projecteurs sur une trentaine d’artistes, de 2Frères à Rymz en passant par Lou-Adriane Cassidy, King Melrose, AMÉ ou Laurence Jalbert. En plus des prestations offertes, pour la plupart en formule acoustique, on pourra aussi aller à la rencontre d’exposants issus du milieu musical, dont des disquaires, des magasins d’instruments, des compagnies d’audiovisuel, des écoles de musique ou diverses associations professionnelles. Le Salon accueillera le public de 11 h à 21 h le vendredi 7 juin et le 8 juin, et de 11 h à 18 h le 9 juin au Stade olympique de Montréal.