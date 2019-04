Sur vos écrans: continuer, pour le mieux

Suites logiques

Le printemps ramène deux productions originales de la chaîne franco-canadienne qui se distinguent par leur façon d’aborder des thématiques sociales d’intérêt. La fiction jeunesse Jenny, qui raconte le quotidien complexe d’une jeune fille atteinte de leucémie, interprétée avec panache et nuances par Émilie Bierre (Une colonie), se penche dans la deuxième saison sur les difficultés de « l’après-cancer », le retour à la vie « normale » quand plus rien ne l’est. Dans un tout autre registre, les curieux d’agriculture biologique retrouveront dans la suite des Fermiers le maraîcher Jean-Martin Fortier et ses nouveaux apprentis, et pourront suivre l’aventure agricole d’anciens stagiaires de la ferme des Quatre-Temps.

Unis, mercredi, 18h30Unis, jeudi, 20h

Illustration et solutions (scolaires)

L’animatrice Kim Rusk a reçu un diagnostic de déficit de l’attention au début de l’âge adulte. Dans ce documentaire dont elle assure la narration et l’animation, elle s’intéresse au sort qu’on réserve de nos jours aux enfants « TDAH » dans les écoles québécoises et aux mesures qui peuvent être mises en place pour aider ces derniers à réussir leur parcours scolaire. Spécialistes, professeurs et parents alimentent cette réflexion intéressante, qui met en lumière la nécessité de ressources supplémentaires et de budgets à la hausse afin de répondre aux besoins criants de ces jeunes, de plus en plus nombreux à recevoir ce diagnostic.

Canal Vie, lundi, 20h

Portrait de visionnaires

Le collectif d’art contemporain québécois formé de Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière fait réagir le public avec ses installations et ses œuvres d’art public depuis plus de 20 ans. Ce documentaire (présenté en version raccourcie pour la télévision) de Benoit Hogue suit le trio en 2015, alors qu’il mène trois projets importants de front, en plus d’offrir une rétrospective de leurs accomplissements antérieurs.

Le visionnement en continu Le scénariste télé Ryan O’Connell (les comédies Awkward et Will and Grace, nouvelle mouture) est atteint de paralysie cérébrale. Inspirée de ses mémoires, la série de fiction Special raconte sa prise en main pour ne plus mener une vie fantôme, sans contact avec les autres et sans possibilité de nouer des relations amoureuses (homosexuelles) satisfaisantes. Le tout se décline comme un récit comique bien tourné d’une métamorphose.



Special

Netflix, dès vendredi

La traque continue… La première saison de cette série de suspense d’espionnage américano- britannique a fait grand bruit par la qualité de son scénario adapté de nouvelles par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) et par l’interprétation flamboyante de son héroïne par Sandra Oh (Grey’s Anatomy) en agente blasée du MI5 qui développe une obsession pour une tueuse à gages russe qu’elle doit éliminer. On la retrouve quelques instants après la scène finale de la première saison, après une tentative d’éliminer sa cible… La première saison est disponible pour les abonnés de Bravo. ca et de CraveTV.



Killing Eve, saison 2

Bravo! et AMC, dimanche, 20h

Artv, lundi, 20h30