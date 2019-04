«M’entends-tu?» primé au festival Séries mania

La série M’entends-tu ?, écrite par Florence Longpré, a fait sa marque au festival Séries mania en France, qui lui a réservé son Prix des lycéens de la meilleure comédie lors de la cérémonie de clôture de l’événement, samedi, y voyant une « comédie franche et moderne ». La série de Télé-Québec, réalisée par Miryam Bouchard, y a été projetée lors de la Nuit des comédies. Sur le front de la compétition officielle, le Grand Prix est allé à la britannique The Virtues, de Shane Meadows et Jack Thorne, citée comme un « formidable exemple du pouvoir de la télévision à vous transporter et à créer l’empathie ». Just for Today, des Israéliens Nir Bergman et Ram Nehari, est repartie avec le Prix spécial du Jury. Le Prix du public a été remis à la série française Mytho.