Belle récolte québécoise aux prix Écrans canadiens 2019

Avec cinq prix sur une possibilité de cinq, La grande noirceur, film de Maxime Giroux, est sorti grand gagnant dimanche de la première cérémonie des Écrans canadiens 2019. Tenu autour de l’heure du midi dans un hôtel torontois, le gala des « arts cinématographiques » a récompensé six autres titres québécois, dont Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles, « meilleur premier film ».

La razzia du cinéma québécois était attendue aux Écrans canadiens, tellement ses productions dominaient les mises en nomination. Elle n’aura pas été si forte, mais, quand même, le Québec repart de Toronto avec une majorité de prix.

Attribués par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, les prix Écrans canadiens récompensent toutes les plateformes, y compris celles en ligne. Innovation cette année : le principal gala a été scindé en deux cérémonies, une matinale retransmise sur Facebook, l’autre télédiffusée en soirée, comme dans le bon vieux temps.

Excepté pour quatre gros prix en fiction (film, réalisation et premiers rôles masculin et féminin) et un documentaire, tous les arts cinématographiques étaient célébrés le matin. Midi à peine franchi, 23 lauréats était connus.

La grande noirceur, road-movie dans l’Ouest américain, a eu cent pour cent de réussite : rôle de soutien féminin (Sarah Gadon), images (Sara Mishara, citée aussi pour Allure), direction artistique, costumes, montage sonore. Chaque fois nommé, chaque fois lauréat, le film de Giroux pourrait récolter trois autres Écrans lors du second gala.

Le prix pour le scénario original, qui se disputait entre Québécois seulement, est allé à Catherine Léger, pour Charlotte a du fun. Genèse, Dans la brume, Les salopes ou le sucre naturel de la peau et L’Amour étaient les quatre autres en lice.

Le prix du meilleur premier film John Dunning, qui clôturait la cérémonie matinale, avait aussi un fort accent québécois. Parmi les finalistes, figuraient, outre la lauréate Geneviève Dulude-De Celles, Sophie Dupuis (Chien de garde) et David Paradis (Le nid). Les films Firecrackers, récompensé lui au montage, et Touched complétaient la liste.

Émue et modeste, Geneviève Dulude-De Celles a tenu à souligner le caractère collectif derrière ce récit porté par la prise de décision personnelle. Elle a voulu partager le prix avec ses productrices : « Ensemble, en équipe, nous avons réussi à naviguer dans une industrie dominée par les hommes. Oui, les choses changent, mais du travail reste à faire ».

Ce premier gala, dont l’heure hâtive a déboussolé plusieurs et incité quelques blagues, était animé par Karine Vanasse. Un brin nerveuse, elle a été une des rares à avoir parlé, un peu, en français. Celle qui tourne aussi en anglais — son jeu dans la série télé Cardinal lui vaut une nomination au gala nocturne — a tenu à faire des Écrans canadiens le point d’union entre deux solitudes.

Le cinéma et la télé ont toujours stigmatisé le Canada pas si bilingue coast to coast, ce qu’a rappelé Karine Vanasse. « Ce gala permet à tous les réalisateurs de se réunir et d’aller les uns vers les autres. Soyez curieux du travail des autres. Vous serez surpris, et surtout inspirés », a-t-elle clamé, dans les deux langues.

Si le Québec domine cette année — onze des dix-sept titres les plus cités, des catégories 100 % québécoises, dont meilleur film —, la forte présence féminine était notable. « Les femmes ont réalisé dix des 32 films nommés », a souligné Karine Vanasse.

Les autres films québécois primés sont Dans la brume (maquillages et effets visuels), The Hummingbird Project (son d’ensemble), La Part du diable (montage dans un long métrage documentaire) et Fauve (court métrage de fiction). 1991 est reparti avec l’Écran d’or pour ses succès au guichet.

Parmi les autres prix, soulignons la double récompense à Stockholm, honoré comme meilleure adaptation et pour ses coiffures. Richard Clarkin (The Drawer Boy) a été primé comme interprète masculin dans un rôle de soutien. Enfin, un des prix hommages a été décerné, à titre posthume, au producteur québécois Kevin Tierney (Bon Cop, Bad Cop), dont on a souligné les efforts pour rapprocher ces deux solitudes si éloignés sur les écrans.