Valeur sûre et nouveau rendez-vous

Le printemps est bel et bien arrivé au petit écran avec le retour de la compétition culinaire, toujours dans sa formule « classique », et le début du talk-show estival, piloté par Jean-Philippe Wauthier. Celui-ci reçoit pour cette première Guylaine Tremblay, Phil Roy et Maripier Morin.

Les Chefs !, suivi de Bonsoir, Bonsoir, Radio-Canada, dès 20 h

Récit animé d’une visite photographiée

Ce court métrage d’animation documentaire relate le voyage québécois de la célèbre photographe américaine à l’été 1950, dont elle a fait une collection d’images qui montrent les premiers signes du Québec moderne.

Lida Moser, photographe : odyssée en noir et blanc, Artv, 20 h 30