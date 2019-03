L’humour dans tous ses États

L’Albasheer Show, apparu en 2014, est l’équivalent irakien des émissions de fin de soirée. Il existe d’ailleurs des copies plus ou moins conformes du Daily Show dans plusieurs pays, à Singapour, au Nigeria, en Somalie. Mais pas ici. Dommage. Passons.

L’animateur Ahmed Albasheer mène cette charge irakienne de l’humour. Dans son documentaire Dangerous World of Comedy (Netflix), le producteur et réalisateur américain Larry Charles (Seinfeld, Borat, Curb Your Enthusiasm), qui en a vu bien d’autres, le présente comme un des comiques les plus courageux (fearless) « sur la scène comme dans la vie » qu’il ait rencontrés. Et il va en présenter bien d’autres dans ce tour du monde des comiques.

Les Irakiens se rassemblent dans les places publiques pour regarder en groupe des projections du show. Ahmed Albasheer a continué de faire rire pendant la guerre, et même quand une partie du pays a été occupée par le califat de l’organisation État islamique.

Dans un extrait du premier épisode de Dangerous World…,on le voit interviewer un avatar du chef du groupe EI, une sorte de marionnette électronique qui pourrait se retrouver dans ICI Laflaque (ICI RC), qui, on s’en souviendra, s’est vu bloquer il y a quatre ans le projet d’introduire un « bonhomme » de Mahomet.

Photo: Agence France-Presse

Albasheer demande à son invité barbu d’où est venue l’idée de « ces nouvelles exécutions : noyades, explosions, etc. ». La marionnette répond qu’elle a germé en regardant les dessins animés comme Tom Jerry, Road Runner et Mickey Mouse…

L’émission s’attaque aussi férocement au gouvernement. Son créateur a évidemment été menacé. Un autre sketch ridiculisant un leader chiite a signé la fin de son émission et l’exil du comique télévisé. L’Albasheer Show est maintenant enregistré en Jordanie et diffusé à la chaîne arabe de la Deustsche Welle, la BBC allemande.

Dépasser les bornes

La classe dirigeante américaine en prend aussi plein le portrait dans la nouvelle et ultime saison de Veep. La série du réseau HBO met en vedette Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld, encore) dans le rôle de la femme politique Selina Meyer toujours en campagne pour se faire élire présidente. Et ça dérape à tout coup.

Cette fois, dès les premières scènes, l’équipée de la « New Selena » se trompe d’aéroport dans l’Iowa. Son jet se retrouve sur un tarmac désert pendant que ses partisans l’attendent à l’autre bout de l’État. « Si vous aviez réservé le vol pour Mohammed Atta, il serait toujours vivant aujourd’hui », dit la politicienne à ses adjoints en évoquant le stratège des attentats du 11-Septembre. « Et de sa perspective, ce serait une merde totale. »

On lui annonce du tac au tac qu’une attaque est en cours contre une école de Washington. « Des musulmans ou des Blancs ? » demande-t-elle. L’aide de camp ne le sait pas. Elle demande alors ce qui serait mieux pour couvrir sa gaffe. « Des Blancs », répond un autre stratège. « On garde les doigts croisés », conclut Selena, concentrée pur sucre de cynisme total.

Ces deux séries d’humour politiques rappellent l’importance du rire dans les réalités humaines. Nietzsche avouait une « violente aversion » pour les philosophes qui donnaient mauvaise réputation au rire. On pourrait appliquer la remarque à tous les rabat-joie plus ou moins médiatisés d’aujourd’hui.

Les deux productions ont tout de même des mérites différents. Veep participe au travail de sape des humoristes américains qui varlopent sans cesse le pouvoir, et encore plus avec l’avènement de Donald Trump, souffre-douleur de milliers d’heures de blagues au cours des dernières années.

Toute une industrie du rire se nourrit de son personnage objectivement ridicule, des deux côtés de la capilliculture cache-misère, le plus souvent par la satire ou la caricature.

Les animateurs comiques sont même devenus des informateurs critiques pour une part de l’électorat. Des émissions comme Last Week Tonight de John Oliver mélangent savamment l’info et le divertissement avec un brio inconnu de ce côté-ci de la frontière, où domine davantage le rire festif et formaté, versant plutôt dans les observations s’amusant de la vie privée et les relations intimes.

Des comiques infréquentables

Il n’y a cependant rien de très dangereux des deux bords du 49e parallèle non plus. Nos sociétés démocratiques acceptent cette forme de commentaire, cette parole publique forgée dans la raillerie et la moquerie. En Amérique, explique le documentariste Larry Charles, les humoristes rêvent d’un one-man-show, de prestations à la télé puis d’une sitcom pour faire la galette. On connaît la rengaine ici aussi en ajoutant des contrats de pub pour Loblaws ou Bell.

Les comiques plus ou moins recommandables présentés par Dangerous World… vivent dans une tout autre réalité, féroce, impitoyable, cruelle. Leur humour incarne parfois la touchante politesse du désespoir (selon une célèbre formule), mais plus souvent une sorte d’audacieuse impertinence de l’espérance.

Des exemples ? Le portrait de groupe présente des humoristes féministes (à leur manière) voilées en Arabie saoudite et des Libériens capables de faire des blagues sur le virus Ebola qui décime leurs proches. Aux États-Unis, on rencontre des femmes autochtones stand-ups franchement formidables et un immigrant illégal qui blague sur sa condition. « Aux États-Unis, les Premières Nations sont dans la merde et les derniers arrivants aussi », résume Charles, maître de la formule synthétique.

Le documentariste a travaillé avec une équipe légère. Le montage nerveux intercale des extraits de films et d’émissions télé comiques, par exemple pour montrer que l’humour grossier, de tout temps, est présent. L’intervieweur se met en scène et commente à chaud les réponses. Il commence chaque reproche ou observation critique en rappelant que chez lui aussi les bigots, les homophobes ou les sexistes existent à profusion.

Rire et délire

Quand il confronte le néonazi Tim Gionet (un « alt-humorist ») qui verse évidemment dans les commentaires antisémites, M. Charles, juif new-yorkais qui a grandi dans le « Trump Village » de Brooklyn comme il l’explique, superpose son propre rire au délire. Quand une interviewée saoudienne se fait expliquer son propre sketch par un technicien, il donne une leçon sur la pénisplication. Au Nigeria, où les humoristes sont adulés comme au Québec, le meneur dénonce la très choquante habitude des stand-ups à multiplier les blagues sur le viol.

Le périple au bout de la nuit humoristique aboutit constamment à des recoins inattendus, insoupçonnés, interdits et à vrai dire infréquentables. Une de ces scènes les plus délirantes, tournée dans une rue enténébrée de Monrovia, le fait rencontrer General Butt Naked, ancien seigneur de la guerre, après que des femmes humoristes ont raconté qu’elles l’ont vu torturer et assassiner.

Le tortionnaire avoue avoir pratiqué le cannibalisme, parle de son dernier meurtre, celui d’un jeune enfant sacrifié à la demande de sa mère prétendument pour sauver son village d’une épidémie. Butt Naked (il se promenait nu pendant la guerre civile) est maintenant converti en pasteur. Il est fan des vieilles émissions de Bill Cosby…