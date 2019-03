La recherche en série

L’acteur, réalisateur et sociétaire de la Comédie-Française Guillaume Gallienne annonçait mardi, dans le cadre du festival télé français Séries mania, à Lille, qu’il s’attaquait à l’adaptation au petit écran d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, dont il assurera la réalisation et la coproduction. Les médias spécialisés rapportent que l’action de cette série, qui comportera trois saisons de huit épisodes et qui n’a pour l’instant aucun diffuseur, se situera dans les années 1970 et 1990.