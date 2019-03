Relations compliquées

Deux comédies québécoises sont mises en ligne aujourd’hui. La première, aux accents romantiques, réussie mais pas très originale, raconte les hauts et bas professionnels et personnels d’un créateur de jeux vidéo. La seconde, résolument familiale, suit les échanges numériques de Mani (Soleymanlou) avec sa grande fille et sa mère. La première saison est disponible sur Tv5.ca.

Les bogues de la vie, Tou.tv Extra et Connexion en cours, saison 2, facebook.com/ConnexionEnCours−LaSerie

La tête de la police

Après une diffusion sur Club Illico, on peut désormais suivre « à la petite semaine » la deuxième saison des aventures de l’inspecteur Lessard, qui relate une enquête pour le meurtre d’un haut gradé de la police décapité…

Victor Lessard, saison 2, Addik, 21 h