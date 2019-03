Caméra-témoin

Exploration de l’œuvre du cinéaste québécois Jean-Claude Labrecque, qui témoigne de l’évolution du Québec depuis un demi-siècle.

Labrecque, une caméra pour la mémoire, Artv, 20 h 30

Le refuge

Ce documentaire à plusieurs reprises étourdissant offre une incursion dans les classes et couloirs d’une école primaire de Québec qui accueille des écoliers aux prises avec de graves problèmes de comportement et qui n’ont pas trouvé leur place dans d’autres écoles. On les suit sur toute une année scolaire.

Une place pour eux, UNIS, 21 h