Le film «1991» remporte le prix Écran d’or

Avec plus de 3 millions de dollars de recettes, le film 1991 de Ricardo Trogi a remporté le prix Écran d’or, décerné au long métrage ayant enregistré les meilleures ventes au box-office du pays. L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision en a fait l’annonce jeudi soir au Centre Phi à Montréal. Le long métrage 1991, produit par Nicole Robert, sera officiellement couronné lors du gala des prix Écrans canadiens 2019, qui aura lieu le 31 mars à Toronto. 1991, mettant en vedette Jean-Carl Boucher, Juliette Gosselin et Alexandre Nachi, est le dernier chapitre de la trilogie basée sur la vie de Ricardo Trogi. Il avait été précédé des films 1981 et 1987.